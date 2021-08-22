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أخبار محلية > “الصحة”: يمكن الخلط في الجرعتين بين لقاحي “فايزر” و”موديرنا” للفئة العمرية من 12-17 عامًا
23/08/2021   12:17 ص

“الصحة”: يمكن الخلط في الجرعتين بين لقاحي “فايزر” و”موديرنا” للفئة العمرية من 12-17 عامًا

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استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عددًا من الضوابط الخاصة بإعطاء اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا.

وأكد خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة العربية، أنه بعد اعتماد لقاح “موديرنا” بجانب “فايزر” للفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا، يمكن للمنتمين لهذه الفئة الحصول على أي من اللقاحين.

وأكد المتحدث أنه من الممكن التبديل بين لقاحي موديرنا وفايزر لهذه الفئة العمرية، بحيث يمكن الحصول على الجرعة الأولى من أحدهما، ثم الحصول على الثانية من اللقاح الآخر. وفق “أخبار 24”.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد أعلن خلال وقت سابق من اليوم، انخفاض واضح في الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الوبائية تبشر بالخير.

“الصحة”: يمكن الخلط في الجرعتين بين لقاحي “فايزر” و”موديرنا” للفئة العمرية من 12-17 عامًا

أخبار محلية
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