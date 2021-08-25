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أخبار محلية > بالفيديو.. نائب وزير الاتصالات: 2.5 مليار ريال قيمة البرنامج الوطني لتنمية التقنية “همة”
25/08/2021   11:40 م

بالفيديو.. نائب وزير الاتصالات: 2.5 مليار ريال قيمة البرنامج الوطني لتنمية التقنية “همة”

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د نائب وزير الاتصالات، المهندس هيثم العوهلي، أن السوق التقني السعودي يُعد الأضخم في المنطقة، بقيمة تبلغ أكثر من 64 مليار ريال، ويشكل فيه المحتوى المحلي 25% فقط.

وأوضح أن البرنامج الوطني لتنمية التقنية “همة” قيمته أكثر من 2.5 مليار ريال، ويستهدف تمكين الرياديين لاستغلال هذه الفرص الضخمة في القطاع.

وأضاف أن البرنامج سيطلق أكثر من 20 مبادرة لدعم الشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الجريئة، حتى يخترعوا منتجات تقنية محلية تنافس إقليمياً وعالمياً. وفق “أخبار 24”.

وكشف عن وجود محفظة قيمتها 700 مليون ريال لتمويل الرياديين والشركات الرائدة، بحيث يمكن لأي منهم الحصول على تمويل من البنك بقيمة 15 مليون ريال بضمان “همة” وبرنامج ضمان التمويل “كفالة”.

بالفيديو.. نائب وزير الاتصالات: 2.5 مليار ريال قيمة البرنامج الوطني لتنمية التقنية “همة”

أخبار محلية
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