بالفيديو.. نائب وزير الاتصالات: 2.5 مليار ريال قيمة البرنامج الوطني لتنمية التقنية “همة”

د نائب وزير الاتصالات، المهندس هيثم العوهلي، أن السوق التقني السعودي يُعد الأضخم في المنطقة، بقيمة تبلغ أكثر من 64 مليار ريال، ويشكل فيه المحتوى المحلي 25% فقط.
وأوضح أن البرنامج الوطني لتنمية التقنية “همة” قيمته أكثر من 2.5 مليار ريال، ويستهدف تمكين الرياديين لاستغلال هذه الفرص الضخمة في القطاع.
وأضاف أن البرنامج سيطلق أكثر من 20 مبادرة لدعم الشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الجريئة، حتى يخترعوا منتجات تقنية محلية تنافس إقليمياً وعالمياً. وفق “أخبار 24”.
وكشف عن وجود محفظة قيمتها 700 مليون ريال لتمويل الرياديين والشركات الرائدة، بحيث يمكن لأي منهم الحصول على تمويل من البنك بقيمة 15 مليون ريال بضمان “همة” وبرنامج ضمان التمويل “كفالة”.
فيديو | نائب وزير الاتصالات يعلن عن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات “همة” بقيمة تقدر أكثر من 2.5 مليار ريال#أضخم_إطلاق_تقني_في_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/8lnfJdMczL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2021