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أخبار محلية > بدء عرض موسم جديد من “شباب البومب” الجمعة المقبلة.. وبطله: أعدكم بعمل مختلف
27/08/2021   6:11 م

بدء عرض موسم جديد من “شباب البومب” الجمعة المقبلة.. وبطله: أعدكم بعمل مختلف

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يُنتظر أن يبدأ عرض الجزء التاسع من مسلسل “شباب البومب” يوم الجمعة المقبلة (3 سبتمبر 2021)، حيث أكد بطله الفنان فيصل العيسى أن أسرة العمل حريصة على استكمال النجاحات التي حققها المسلسل على مدار المواسم الثمانية الماضية.

وقال العيسى، وفقاً لـ”الاقتصادية” إن الموسم التاسع حافل بالأحداث الشيقة والممتعة، حيث يناقش عدداً من القضايا الشبابية والمشكلات الاجتماعية في قوالب فنية تجمع بين الكوميديا والتراجيديا، وبإيقاع شبابي.

ووعد بتقديم عمل جديد ومختلف في “شباب البومب 9″، خاصةً على المستوى التقني وجودة الصورة، بتكلفة عالية جدًا، في ظل وجود فريق تقني محترف، ووحدة صوت متنقلة.

وكشف عن أن الموسم الجديد تم تصويره في الأماكن التي يتواجد بها الشباب، مثل الملاعب والحدائق والأسواق والحارات، مضيفا أن العمل يستهدف الشباب؛ لذا يحرص في كل موسم على إتاحة الفرص للمواهب الشابة، وإعطائهم مساحة أكبر للدخول في مجال التمثيل.

بدء عرض موسم جديد من “شباب البومب” الجمعة المقبلة.. وبطله: أعدكم بعمل مختلف

أخبار محلية
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