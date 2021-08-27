أحبط رجال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 6 محاولات لتهريب أكثر من 1.1 مليون حبة من حبوب “الكبتاجون” المخدرة، بمنفذ الحديثة الحدودي، حيث عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة.
وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة والوسائل الحية “الكلاب البوليسية” عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأة بطرق فنية مختلفة، لكنها اصطدمت بكفاءة منسوبي الهيئة في المنفذ وخبرتهم في التعامل مع مثل هذه الحالات.
وأبانت أنه في المحاولة الأولى؛ عُثر على أكثر من 145 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل أنبوبة العادم (الشكمان) الخاص بإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وذلك بعد أن تم عزله بمادة العزل الحراري.
كما قاد الحضور الذهني لمنسوبي الهيئة لإحباط المحاولة الثانية، التي كانت عبارة عن إرسالية “دبس رمان” أخفى بداخلها المهرب نحو 74 ألف حبة كبتاجون في مخبأ جرى إعداده لغرض التهريب أسفل جهاز التبريد الخاص بالشاحنة التي تحمل الإرسالية.
أما المحاولة الثالثة، فقد تم إحباط نحو 96 ألف حبة كبتاجون، مُخبأةً داخل بطاريات شاحنة، وذلك بعد تفريغها من أجزائها الميكانيكية، وتعبئتها بالحبوب بطريقة فنية.
وفي المحاولة الرابعة؛ عُثر على أكثر من 450 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل ثلاثة صناديق تم تصنيعها لغرض التهريب أسفل جهاز تبريد إحدى الشاحنات القادمة. وفق “أخبار 24”.
وتابعت الهيئة بأنه في المحاولة الخامسة، فقد تم إحباط تهريب 188 ألف حبة كبتاجون مخبأة في إرسالية “حجر رخام”، بعد أن قام المهرب بتجويف طبليات الأخشاب الحاملة لأحجار الرخام خصيصًا لغرض التهريب.
وأشارت إلى أنه في المحاولة السادسة؛ جرى إخفاء ما يزيد على 217 ألف حبة كبتاجون في الإطار الاحتياطي للشاحنة.
وكشفت الهيئة عن أنه بعد إتمام عمليات الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ تم بفضل الله إلقاء القبض على 4 أشخاص من مستقبلي تلك الكميات داخل المملكة.
#ارقد_وآمن | إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من 1.1 مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على 4 أشخاص من مستقبلي تلك المضبوطات.
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— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) August 27, 2021