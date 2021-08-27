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أخبار محلية > الطقس المتوقع غداً السبت: سحب رعدية وأمطار غزيرة ورياح نشطة على هذه المناطق
27/08/2021   11:44 م

الطقس المتوقع غداً السبت: سحب رعدية وأمطار غزيرة ورياح نشطة على هذه المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (السبت).

وتوقّع المركز هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وتبقى الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران والأطراف الشمالية من شمال غرب المملكة.

وتوقع المركز أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة وتمتد حتى منطقة نجران، وأن تزداد كمية السحب من مساء هذا اليوم على معظم مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في الأحساء والدمام، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

الطقس المتوقع غداً السبت: سحب رعدية وأمطار غزيرة ورياح نشطة على هذه المناطق

أخبار محلية
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