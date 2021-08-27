“الغذاء والدواء”: جميع جرعات لقاح “موديرنا” في المملكة سليمة.. وهذا موقفنا من الشحنات المعلقة باليابان

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج، اليوم الجمعة، أن جميع جرعات لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا الموجودة في المملكة سليمة.
وأوضح، خلال حديثه لقناة “العربية”، أن الدفعة التي تم إيقافها احترازيًا في اليابان تحمل أرقام تشغيلات مختلفة عما صُدر للمملكة، مؤكدًا أن الهيئة أجرت اختبارات على الشحنات الواردة إلى المملكة وأثبتت النتائج سلامتها.
وأضاف أن الهيئة تلقت تقريرًا من الجانب الياباني، يتناول تفاصيل الدفعة التي تم تعليقها لديهم من خلال التحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية، مزودًا بأرقام التشغيلات، موضحًا أنه تم التأكد من عدم وجودها في المملكة.
وذكر المفرج أن “الغذاء والدواء” تقوم بفحص عدد من العينات من جميع شحنات اللقاحات التي تستوردها المملكة، ومنها “موديرنا”، مؤكدًا أن النتائج أثبتت سلامة جميع التشغيلات الواردة للمملكة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن قرار التعليق الذي اتخذته وزارة الصحة اليابانية احترازي، وليس مستندًا لحالات متضررة من لقاح موديرنا.