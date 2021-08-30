أسباب تؤدي إلى معاناة الجسم الشد العضلي.. وهذه طرق العلاج

تستقبل العيادات الطبية شكاوى العديد من المرضى من الشد العضلي الذي يصيب أجزاءً من أجسامهم، منها القدم أو الساق أو الوجه.
ويعتبر الشد العضلي عبارة عن تقلصات مفاجئة تحدث للعضلات المختلفة بشكل لا إرادي، وتكون أحيانا مؤلمة وتمتد لعدة ثوان أو تصل لأكثر من ربع ساعة، وقد يصاحبها تورم في الأنسجة العضلية تحت الجلد، ووفقا لـ”مايو كلينك، ويب طب” تتعدد أسبابها كالتالي:
الجفاف أو ضغط وإصابة العصب الشوكي
يعد البوتاسيوم، والكالسيوم، والصوديوم، والمغنيسيوم من المعادن الهامة لعضلات الجسم، وعندما يصاب الجسم بالجفاف فإن مستوى هذه العناصر يقل، ومعه يصاب الجسم بالشد العضلي، أما إذا كان الجسم يعاني ضغطا أو إصابة في العصب الشوكي فقد يصاب أحيانا بالشد العضلي عند الوقوف أو المشي.
إرهاق العضلات أو الوصول الجزئي للدّم لأجزاء الجسم
يساعد ضخ الدّم في أجزاء الجسم إلى وصول المغذيات للعضلات، وعندما تكون هناك صعوبة في ضخ الدّم لهذه الأجزاء -خاصة في الساقين- تصاب العضلات بالشد، كما أن إرهاق العضلات وعدم منحها راحة كافية من مسببات الشد العضلي، وعادة يحدث ذلك مع ممارسة الرياضة، أو عند العمل الشاق لفترات طويلة، خاصة في الطقس الحار.
أسباب أخرى
من الأسباب الأخرى للشد العضلي الحمل، أو قصور الغدة الدرقية، أو الفشل الكلوي، أو تناول أدوية يكون أحد آثارها الجانبية الإصابة بهذا الشد، وأحيانا تظل أسباب الشد العضلي في بعض الحالات المرضية مجهولة.
طرق تساعدك على علاج الشد العضلي
يمكن للإنسان تخفيف الألم الناتج عن الشد العضلي من خلال تمدد العضلات المصابة بالشد، فمثلا إذا كانت المنطقة المصابة في القدم، فيمكن سحب القدم على طولها، ما يساعد في تمدد العضلة وتخفيف الألم.
ومن العلاجات الأخرى لحالات الشد العضلي، تدليك العضلات، ووضع قطعة قماش ساخنة أو القربة أو قطعة قماش باردة أو بها ثلج على المنطقة المصابة مع الضغط عليها، ويمكن أن تساعد الأدوية المضادة للالتهاب على ارتخاء وتمدد العضلة.
وفي حال تكرار الشد العضلي فمن الأفضل استشارة الطبيب، وقد يوصي الأخير ببعض الأدوية أو المكملات الغذائية التي تساهم في تخفيف التشنج العضلي.
نصائح للوقاية من الشد العضلي
يمكن أن يحمي الإنسان نفسه من الإصابة بألم الشد العضلي من خلال ممارسة التمارين الخفيفة، مثل ركوب درّاجة ثابتة لعدة دقائق قبل وقت النوم، إذ يساعد ذلك في حمايته من حدوث التشنجات في أثناء النوم، كما ينصح بممارسة تمارين الإطالة قبل وبعد استخدام أي عضلة لفترة طويلة.
ويفضل أيضا شرب الكثير من السوائل كل يوم لتجنب الجفاف المسبب للشد العضلي، وكذلك التأكد من مد الجسم بالمكملات الغذائية اللازمة له من فيتامينات ومعادن، خاصة الكالسيوم والبوتاسيوم مع الحرص على ممارسة تمارين التمدد والإحماء قبل ممارسة الرياضة، وتجنب الرياضة التي تؤدي لمعاناة الجسم الشد العضلي.
وفق “أخبار 24”.