اليوم.. افتتاح ملتقى الاستثمار الرياضي في المملكة بمشاركة عدد من المستثمرين والخبراء

تنظم غرفة الرياض، اليوم (الإثنين)، ملتقى الاستثمار الرياضي، الذي يأتي تحت رعاية وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومشاركة عدد من المستثمرين وخبراء الرياضة.
وأبدى “الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل” تطلعه إلى أن يسهم الملتقى -الذي سيقام عن بعد- في شراكة القطاع الخاص في الاستثمار بالرياضة السعودية وفرصها الواعدة.
وسيشارك في حلقات النقاش عدد من المسؤولين في وزارة الرياضة، وغرفة الرياض، إلى جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين وعدد من المستثمرين والمختصين والخبراء الدوليين، بالإضافة إلى ممثلي الأندية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الملتقى سيضم ورشة عمل، جلسات حوارية تتناول دور الأندية والمستثمرين في النمو المستدام بالقطاع الرياضي، ومساهمة هذا القطاع في رؤية 2030، بجانب استعراض قصص نجاح القطاع الخاص في الاستثمار في المجال الرياضي بالمملكة.
“ملتقى الاستثمار الرياضي”
✨ فرص واعدة نحو صناعة مستقبل الرياضة ✨
🗓| 30 أغسطس
⏰| 11:00 صباحًا- 5:00 مساءً #استثمار_رياضي pic.twitter.com/QFnVwjkkOt
— وزارة الرياضة (@gsaksa) August 29, 2021