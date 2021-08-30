“شركة تطوير للمباني” تنهي أعمال الصيانة بمشروعات “التعليم” المتعثرة

أعلنت شركة تطوير للمبانيTBC” ” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، أنها انتهت من توريد الأثاث المدرسي وتركيبه لـ53 مشروعًا من مشروعات وزارة التعليم المتعثرة.
وأوضحت الشركة أن عدد مشاريع وزارة التعليم المتعثرة والمسندة إليها والتي انتهت من تنفيذها تبلغ نحو 79 مبنى، توفر مقاعد دراسة لـ57 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية، بلغت 35 مليون ريال.
وأشارت إلى أنها وردت للمستودعات -استعدادًا للعام الدراسي الجديد- أكثر من 65 ألف مكيف، كما انتهت من صيانة أكثر من 18 ألف كرسي وطاولة في مدارس وزارة التعليم التي تتولى أعمال تشغيلها وصيانتها؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد. وفق “أخبار 24”.