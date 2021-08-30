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أخبار محلية > “شركة تطوير للمباني” تنهي أعمال الصيانة بمشروعات “التعليم” المتعثرة
30/08/2021   3:25 م

“شركة تطوير للمباني” تنهي أعمال الصيانة بمشروعات “التعليم” المتعثرة

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أعلنت شركة تطوير للمباني‎TBC” ‎‏” المملوكة بالكامل لصندوق ‏الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، ‏أنها انتهت من توريد الأثاث المدرسي وتركيبه لـ53 مشروعًا من مشروعات ‏وزارة التعليم المتعثرة‎.

وأوضحت الشركة أن عدد مشاريع وزارة التعليم المتعثرة والمسندة إليها ‏والتي انتهت من تنفيذها تبلغ نحو 79 مبنى، توفر مقاعد ‏دراسة لـ57 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية، بلغت 35 مليون ‏ريال‎.

وأشارت إلى أنها وردت للمستودعات -استعدادًا للعام الدراسي الجديد- أكثر ‏من 65 ألف‎ ‎مكيف، كما انتهت من صيانة أكثر من 18 ألف كرسي ‏وطاولة في مدارس وزارة التعليم التي تتولى أعمال تشغيلها ‏وصيانتها؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد‎. وفق “أخبار 24”.

“شركة تطوير للمباني” تنهي أعمال الصيانة بمشروعات “التعليم” المتعثرة

أخبار محلية
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