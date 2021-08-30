“حمدالله” يحصل على جائزة باختيار جماهير النصر

فاز محترف فريق النصر، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، بجائزة جديدة، بعد اختيار الجماهير له بعد مباراة فريقه أمام التعاون، في الجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر النصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لمحترفه المغربي، وعلق عليها: “باختيار جماهير العالمي عبر استبيان مباراة التعاون، حمدالله يحصل على جائزة رجل المباراة”.
وأوضح النصر، أن لاعبه علي الحسن، حصل على المركز الثاني، فيما حقق اللاعب وليد عبدالله المركز الثالث، باختيار جماهير الفريق، عقب مباراة التعاون، التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدف. وفق “أخبار 24”.
يتصدر “حمدالله”، قائمة هدافي دوري المحترفين بالتساوي مع مهاجم التعاون ليندر تاوامبا ولكل منهما 3 أهداف، حيث سجل اللاعب المغربي، 3 أهداف في شباك كل من ضمك من ركلة جزاء، وهدفين في شباك التعاون.
باختيار جماهير #العالمي عبر استبيان مباراة التعاون 🤩
حمدالله يحصل على جائزة رجل المباراة 🥇
فيما حقق اللاعب علي الحسن المركز الثاني 🥈
وحقق اللاعب وليد عبدالله المركز الثالث 🥉 pic.twitter.com/tOSQPLLBe6
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 29, 2021