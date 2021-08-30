رسميا.. الشباب يعلن إعارة حارسه إلى “الفيحاء”

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، مساء الأحد، رحيل حارس مرماه إلى صفوف فريق الفيحاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الشباب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وافقت إدارة الشباب على إعارة حارس مرمى الفريق مروان الحيدري إلى لنادي الفيحاء لمدة موسم”.
يذكر أن الشباب أعلن في وقت سابق من يوم الأحد، انضمام المدرب الوطني عبداللطيف الحسيني، للجهاز الفني لكرة القدم، وذلك لما يمتلكه من خبرات عالية تمثل إضافة للعمل في الجهاز الفني. وفق “أخبار 24”.
وخسر الشباب مباراته الأولى هذا الموسم في دوري المحترفين، أمام أبها بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع الاتفاق بثلاثة أهداف لمثلها في الجولة الثانية، وسقط بالجولة الثالثة أمام الفتح بثنائية نظيفة.