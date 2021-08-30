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أخبار المناطق > شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب 6 جرائم سطو على مؤسسات تجارية في جدة
30/08/2021   5:30 م

شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب 6 جرائم سطو على مؤسسات تجارية في جدة

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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب 6 جرائم سطو بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة جدة على مؤسسات تجارية وسرقة ما تحويه من مبالغ.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على المتهم، لارتكابه جرائم سطو على مؤسسات تجارية وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية بلغت حصيلتها 204 آلاف ريال. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب 6 جرائم سطو على مؤسسات تجارية في جدة

أخبار المناطق
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