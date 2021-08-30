استشاري: 15% من طلاب الثانوية يعانون مرض الضغط بسبب نمط الحياة السيئ

استعرض استشاري القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الإثنين، بعض النصائح والمعلومات الخاصة بالأنماط الغذائية للطلاب.
وذكر خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن الاحتياجات الغذائية تختلف حسب المرحلة العمرية، ولكنها تراعي نسبًا محددة من العناصر الغذائية، وهي 40% كربوهيدرات و35% بروتينات والباقي للدهون.
وأكد أنه يجب زيادة الفواكه والخضراوات التي يتناولها الطالب، مع تقليل نسب الملح التي يستهلكها يوميًا، مشيرًا إلى أن 15% من طلاب الثانوية و30% من سكان المملكة بشكل عام يعانون من الضغط، وذلك بسبب نمط الحياة السيئ. وفق “أخبار 24”.
وشدد النمر على ضرورة تقليل الاعتماد على الطعام من خارج المنزل، خاصة وأنه يحتوي على كميات كبيرة من الملح، الأمر الذي يزيد من احتمالية الإصابة بمرض الضغط في سن مبكرة.
فيديو | د. خالد النمر: 15٪ من طلاب الثانوية يعانون من أمراض الضغط .. و30٪ من سكان #المملكة مصابون بالضغط والسبب نمط الحياة السيء#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/LCj1mzztc3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 30, 2021