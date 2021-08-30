“هيئة الاتصالات” تضبط أجهزة مخالفة لنظام الاتصالات في القصيم

ضبطت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الإثنين)، بالتنسيق مع إمارة منطقة القصيم والجهات الأمنية، عدداً من الأجهزة المخالفة لنظام الاتصالات، خلال جولات تفتيشية على أسواق ومنافذ بيع خدمات الاتصالات في منطقة القصيم.
ورصدت خلال جولاتها عددًا من الأجهزة المخالفة لدى أحد باعة أجهزة مقويات الشبكة غير النظامية التي من شأنها التأثير سلباً على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين المجاورين، وينتج عنها تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على خدمات الاتصالات المتنقلة.
وحررت محاضر الضبط تمهيداً لرفع المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق النظام. وفق “أخبار 24”.