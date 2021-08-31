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أخبار محلية > مستشار موارد بشرية: العمل عن بعد لا يعني أن الموظف متاح على مدار الساعة
31/08/2021   8:39 ص

مستشار موارد بشرية: العمل عن بعد لا يعني أن الموظف متاح على مدار الساعة

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أكد الكاتب والمستشار بالموارد البشرية عبدالعزيز المبارك، أن العمل عن بعد في بعض المؤسسات والشركات زاد من الإنتاجية بشكل كبير. 

وقال المبارك خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، إن الموظف له ساعات عمل معينة عندما يكون العمل عن بعد وليس صحيحاً أن يكون متاحاً على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه لا يمكن استغلال الموظف وهو خارج دوامه أو في فترات الراحة الخاصة به.

ولفت إلى أن بعض الوظائف تستدعي أن يعمل الموظف على مدار اليوم، وهذا يتم بالاتفاق بين الموظف وصاحب المنشأة وفق علاقة تعاقدية تضمن حفظ حقوق الأول.  وفق “أخبار 24”.

 

مستشار موارد بشرية: العمل عن بعد لا يعني أن الموظف متاح على مدار الساعة

أخبار محلية
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