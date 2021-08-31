نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. اتحاد الكرة يعلق على احتجاج الأهلي ضد ضمك
31/08/2021   8:37 ص

بالفيديو.. اتحاد الكرة يعلق على احتجاج الأهلي ضد ضمك

+ = -
989

تحدث رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن ملف الاحتجاج المقدم من إدارة نادي الأهلي ضد ضمك، بعد تعادل الفريقين بنتيجة 1-1، في إطار الجولة الثالثة لدوري المحترفين.

وقال ياسر المسحل في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “هذه القضية ستدرس بشكل كامل من قبل اللجنة المختصة، والقضية منظورة، وسوف يتم أخذ إفادة كافة الأطراف، وسيتم الرد بشفافية”.

وأوضح المسحل: “القرار سيصدر قريبًا، وقد يُقبل الاحتجاج وقد لا يُقبل، وستوضح الأسباب في حال قبوله أو رفضه، والآن صعب التعليق على هذه القضية لأنها ما زالت منظورة”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. اتحاد الكرة يعلق على احتجاج الأهلي ضد ضمك

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885171684.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.