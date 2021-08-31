بالفيديو.. اتحاد الكرة يعلق على احتجاج الأهلي ضد ضمك

تحدث رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن ملف الاحتجاج المقدم من إدارة نادي الأهلي ضد ضمك، بعد تعادل الفريقين بنتيجة 1-1، في إطار الجولة الثالثة لدوري المحترفين.
وقال ياسر المسحل في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “هذه القضية ستدرس بشكل كامل من قبل اللجنة المختصة، والقضية منظورة، وسوف يتم أخذ إفادة كافة الأطراف، وسيتم الرد بشفافية”.
وأوضح المسحل: “القرار سيصدر قريبًا، وقد يُقبل الاحتجاج وقد لا يُقبل، وستوضح الأسباب في حال قبوله أو رفضه، والآن صعب التعليق على هذه القضية لأنها ما زالت منظورة”. وفق “أخبار 24”.
ياسر المسحل – رئيس اتحاد الكرة السعودي يرد على سمير عثمان بخصوص هدف #ضمك في مرمى #الأهلي: سيتم دراسة الاحتجاج والقضية “منظورة” .. قد يُقبل الاحتجاج وقد لا يُقبل
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 30, 2021