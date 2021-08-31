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أخبار محلية > “استشاري” يوضح سبب المشاكل التي يعانيها الشباب السعودي أثناء عملهم في خدمة العملاء
31/08/2021   8:37 ص

“استشاري” يوضح سبب المشاكل التي يعانيها الشباب السعودي أثناء عملهم في خدمة العملاء

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قال استشاري في خدمة العملاء إن عدداً كبيراً من الشباب السعودي يعاني المشاكل أثناء عملهم في خدمة العملاء داخل الشركات. 

وأوضح الاستشاري محمد صالح خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن المشكلة تكمن في دفع هؤلاء الشباب إلى العمل في خدمة العملاء دون تدريب مع عدم وجود استراتيجيات داخل الشركات توضح مهارات العمل في هذا المجال، مبيناً أن المسؤولية تقع في الأخير على عاتق الشركات وليست على الموظف.  وفق “أخبار 24”.

ولفت صالح إلى أن تخفيض الأسعار بين الشركات مقابل ضعف جودة المنتجات هو بداية طريق الفشل، داعياً الجميع إلى ضرورة التميز في الجودة وكسب العميل من خلال الثقة في المنتج. 

 

“استشاري” يوضح سبب المشاكل التي يعانيها الشباب السعودي أثناء عملهم في خدمة العملاء

أخبار محلية
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