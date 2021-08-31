“استشاري” يوضح سبب المشاكل التي يعانيها الشباب السعودي أثناء عملهم في خدمة العملاء

قال استشاري في خدمة العملاء إن عدداً كبيراً من الشباب السعودي يعاني المشاكل أثناء عملهم في خدمة العملاء داخل الشركات.
وأوضح الاستشاري محمد صالح خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن المشكلة تكمن في دفع هؤلاء الشباب إلى العمل في خدمة العملاء دون تدريب مع عدم وجود استراتيجيات داخل الشركات توضح مهارات العمل في هذا المجال، مبيناً أن المسؤولية تقع في الأخير على عاتق الشركات وليست على الموظف. وفق “أخبار 24”.
ولفت صالح إلى أن تخفيض الأسعار بين الشركات مقابل ضعف جودة المنتجات هو بداية طريق الفشل، داعياً الجميع إلى ضرورة التميز في الجودة وكسب العميل من خلال الثقة في المنتج.
فيديو | الاستشاري في خدمة العملاء محمد صالح: الدفع بالشباب السعودي دون تدريب وعدم وجود استراتيجيات لخدمة عملاء سبب رئيس لكثير من المشاكل #الراصد pic.twitter.com/vhslME1IZ9
— الراصد (@alraasd) August 30, 2021
فيديو | الاستشاري في خدمة العملاء محمد صالح: حرب الأسعار بين الشركات طريق إلى الفشل#الراصد pic.twitter.com/2b5hdYsktz
— الراصد (@alraasd) August 30, 2021