“الأرصاد” يوضح موعد انخفاض درجات الحرارة وانتهاء فصل الصيف

كشف المختص في الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عادل قازنلي، اليوم الإثنين، موعد انتهاء فصل الصيف أرصاديًا.
وقال خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن فصل الصيف ينتهي أرصاديًا خلال الأسبوعين المقبلين، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، بالأخص خلال ساعات الليل.
وأكد أن فصل الخريف يدخل قريبًا، وسيجمع بين بعض السمات المناخية لفصلي الصيف والشتاء، متوقعًا وجود السحب على معظم أجواء المملكة، وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | الأرصاد: خلال الأسبوعين القادمين ينتهي فصل الصيف.. ومن المتوقع نشهد تواجد للسحب على أجواء المملكة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/EJXImtukoU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 30, 2021