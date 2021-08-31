يذكر أن فريق الاتحاد، يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 6 نقاط، من انتصارين وخسارة واحدة في أول 3 جولات من المسابقة.  وفق “أخبار 24”.