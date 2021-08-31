أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، رسميا اليوم الإثنين، التعاقد مع نجم فريق الوحدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجاري.
ونشر نادي الاتحاد، مقطع فيديو عبر حسابه على “تويتر”، للترحيب بانضمام يوسف نياكاتي رسمياً لصفوف الفريق، وعلق عليه: “الفرنسي يوسف نياكاتي أصبح نمراً جديداً في العميد”.
يذكر أن فريق الاتحاد، يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 6 نقاط، من انتصارين وخسارة واحدة في أول 3 جولات من المسابقة. وفق “أخبار 24”.
الفرنسي يوسف نياكاتي نمراً جديداً في العميد 👏🐅 #صيفية_العميد pic.twitter.com/5qtMKoPPXh
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 30, 2021