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أخبار محلية > “واتساب” يتراجع عن شروط الخصوصية.. وهذه الفئة المتضررة الوحيدة
31/08/2021   8:35 ص

“واتساب” يتراجع عن شروط الخصوصية.. وهذه الفئة المتضررة الوحيدة

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استقر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، على التراجع بشأن شروط سياسة الخصوصية المنتهكة لبيانات المستخدمين، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين مستخدمي التطبيق.

وكشف تسريب عبر موقع “WABetaInfo” المختص بأخبار “واتساب”، أن شروط الخصوصية ستكون اختيارية، الأمر الذي سيمنح المستخدمين العاديين تجاهل شروط سياسة الخصوصية.

وتوقع التسريب تمسك تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميًا بتطبيق هذه الشروط على مستخدمي “واتساب الأعمال”، والذي يخصص لخدمة الأنشطة التجارية الصغيرة. وفق “أخبار 24”.

وأشار الموقع إلى أن “واتساب” سيلزم مستخدمي النسخة المخصصة للأعمال بقبول التحديثات المطروحة على سياسة الخصوصية وإلا سيتم حظرهم.

“واتساب” يتراجع عن شروط الخصوصية.. وهذه الفئة المتضررة الوحيدة

أخبار محلية
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