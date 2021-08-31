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أخبار محلية > طالب يبقى خارج أسوار مدرسته طيلة اليوم الدراسي لحصوله على جرعة واحدة.. و”تعليم مكة” تتفاعل
31/08/2021   8:35 ص

طالب يبقى خارج أسوار مدرسته طيلة اليوم الدراسي لحصوله على جرعة واحدة.. و”تعليم مكة” تتفاعل

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تقدم ولي أمر أحد الطلاب في مكة المكرمة، أمس الأحد، بشكوى رسمية لإدارة التعليم، بعد رفض المدرسة السماح لابنه الحاصل على جرعة واحدة فقط من اللقاح بالدخول للتعلم.

وقال مراسل قناة الإخبارية، إن الطالب ظل طيلة اليوم الدراسي خارج أسوار المدرسة بسبب عدم تلقيه الجرعة الثانية، وهو ما دفع والده للذهاب إلى مكتب التربية والتعليم شرق مكة للتقدم بشكوى بهذا الصدد.

ومن جانبها، أصدرت الإدارة العامة للتعليم في العاصمة المقدسة، تعميمًا بقبول المدارس الطلاب الذين حصلوا على جرعة واحدة فقط من اللقاح ووضعهم في غرف للعزل، وذلك حتى يتم التواصل مع ولي الأمر لاستلام الطالب، منعًا لبقائهم خارج أسوار المدرسة وحفاظاً على سلامته. وفق “أخبار 24”.

طالب يبقى خارج أسوار مدرسته طيلة اليوم الدراسي لحصوله على جرعة واحدة.. و”تعليم مكة” تتفاعل

أخبار محلية
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