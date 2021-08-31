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أخبار محلية > ما الفوائد التي تجنيها إذا أخذت كفايتك من النوم؟.. “سعود الطبية” توضح
31/08/2021   3:53 م

ما الفوائد التي تجنيها إذا أخذت كفايتك من النوم؟.. “سعود الطبية” توضح

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، الفوائد التي يجنيها الشخص إذا أخذ كفايته من النوم، مبينة أنه يساعد على تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية.

وأبانت المدينة الطبية، أن حصول الشخص على قدر كافٍ من النوم يمنح الطاقة لنشاط أكثر خلال اليوم، ويساعد الجسم على مكافحة المرض عن طريق تعزيز الاستجابة الدفاعية لجهاز المناعة، وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدّم والنوبات القلبية، إضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، من خلال مساعدة الجسم على الحفاظ على مستويات سكر الدّم المناسبة.

وأضافت أنه يساعد أيضا على التحكم بالوزن، حيث يساهم في تنظيم الهرمونات المتحكمة في الشهية والتمثيل الغذائي، والسلامة العقلية، ويساعد على تقليل مشاعر الإحباط والقلق والاكتئاب، إضافة إلى تعزيز القدرات المعرفية والمساعدة على التركيز والتفكير.

مدينة الملك سعود الطبية

وفق “أخبار 24”.

ما الفوائد التي تجنيها إذا أخذت كفايتك من النوم؟.. “سعود الطبية” توضح

أخبار محلية
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