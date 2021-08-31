“الغذاء والدواء” تصدر دليلا تنظيميا لاستحداث قوائم طعام لمن يعانون حساسية الطعام.. وهذه أهدافه

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء الدليل التنظيمي لاستحداث قوائم طعام مناسبة للأشخاص الذين يعانون حساسية الطعام.
وأكدت الهيئة أنه بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فيقدر معدل انتشار حساسية الطعام بـ (1 – 3)% للبالغين، فيما يقدر بـ (4 – 6)% في الأطفال، مشيرة إلى أن الدراسات الوطنية أثبتت أن معدل حساسية الطعام في المملكة يقدر بـ(21.4) %.
وأوضحت الهيئة أن الدليل يهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، وتوفير غذاء مناسب للأفراد الذين يعانون حساسية الطعام، وتقليل معدل الإصابة بأعراض الحساسية، وخلق بيئة مطاعم متعددة مناسبة لكل الأشخاص، وتسهيل وصول الأفراد للطعام المناسب لحالتهم الصحية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هذا الدليل ينطبق على جميع المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط.