بسبب عدم وجود الإنترنت.. معلمون في مدرسة ابتدائية بالرياض يستخدمون أجهزتهم الخاصة

تعاني مدرسة الإمام البخاري الابتدائية غرب الرياض من انقطاع الإنترنت، الأمر الذي دفع معلميها إلى استخدام أجهزتهم الخاصة في الشرح للطلاب.
وقال مدير المدرسة إبراهيم الدخيل خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن إدارة المدرسة تواصلت مع إحدى شركات الاتصالات، وتم توصيل الألياف خارج المدرسة دون إدخالها إلى الداخل منذ 7 أشهر، مبيناً أن التأخير في إدخال الإنترنت إلى المدرسة سيؤثر بشكل سلبي على التعليم عبر منصة “مدرستي”. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المعلمين في المدرسة يستخدمون الإنترنت الخاص بهم أثناء شرح الدروس للطلاب؛ وذلك حرصاً منهم على عدم تعطل العملية التعليمية، موجهاً الشكر لهم على هذا الجهد المبذول.
فيديو | ابتدائية الإمام البخاري تعاني عدم وجود “الإنترنت”..
ومدير المدرسة: تواصلنا مع شركة الاتصالات لحل المشكة منذ 7 أشهر .. والمعلمون يشرحون الدرس عن طريق “الإنترنت” الخاص بهم #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ZEzI2Fm85m
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 31, 2021