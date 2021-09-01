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أخبار محلية > بسبب عدم وجود الإنترنت.. معلمون في مدرسة ابتدائية بالرياض يستخدمون أجهزتهم الخاصة
01/09/2021   10:34 ص

بسبب عدم وجود الإنترنت.. معلمون في مدرسة ابتدائية بالرياض يستخدمون أجهزتهم الخاصة

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تعاني مدرسة الإمام البخاري الابتدائية غرب الرياض من انقطاع الإنترنت، الأمر الذي دفع معلميها إلى استخدام أجهزتهم الخاصة في الشرح للطلاب.

وقال مدير المدرسة إبراهيم الدخيل خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن إدارة المدرسة تواصلت مع إحدى شركات الاتصالات، وتم توصيل الألياف خارج المدرسة دون إدخالها إلى الداخل منذ 7 أشهر، مبيناً أن التأخير في إدخال الإنترنت إلى المدرسة سيؤثر بشكل سلبي على التعليم عبر منصة “مدرستي”. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن المعلمين في المدرسة يستخدمون الإنترنت الخاص بهم أثناء شرح الدروس للطلاب؛ وذلك حرصاً منهم على عدم تعطل العملية التعليمية، موجهاً الشكر لهم على هذا الجهد المبذول.

بسبب عدم وجود الإنترنت.. معلمون في مدرسة ابتدائية بالرياض يستخدمون أجهزتهم الخاصة

أخبار محلية
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