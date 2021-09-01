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أخبار محلية > اليوم.. “خالد عبدالرحمن” يدشن تطبيقاً إلكترونياً خاصاً بأعماله الفنية (فيديو)
01/09/2021   3:03 م

اليوم.. “خالد عبدالرحمن” يدشن تطبيقاً إلكترونياً خاصاً بأعماله الفنية (فيديو)

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أعلن الفنان خالد عبدالرحمن أنه سيطلق، اليوم (الأربعاء)، التطبيق الإلكتروني الخاص بأعماله الفنية، رغم عدم اكتماله بنسبة 100%.

وأوضح خالد عبدالرحمن أن تدشين التطبيق سيكون الليلة في تمام الساعة 9 مساءً، مضيفا أنه سيطلق التطبيق رغم عدم اكتماله لرغبته في أن يصبح في متناول أيدي جمهوره ومحبيه.

وقال إن الأيام القادمة ستشهد رفع المواد التي لم يُستكمل وضعها في التطبيق، متمنيًا أن ينال إعجاب جمهوره ومتابعيه. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الفنان كشف في وقت سابق عما سيتضمنه التطبيق، ومن بينها إذاعة تبث أعمالاً حصرية وقديمة وجديدة له على مدار الساعة، فضلا عن استعراض حفلاته وأغانيه وقصائده، ورسائل بينه وبين الجمهور، وإجراء حوارات مباشرة معهم.

اليوم.. “خالد عبدالرحمن” يدشن تطبيقاً إلكترونياً خاصاً بأعماله الفنية (فيديو)

أخبار محلية
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