يتضمن إضافة 6 مهن جديدة.. بدء المرحلة الثانية من برنامج الفحص المهني للعمالة اليوم

أعلن برنامج الفحص المهني التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء المرحلة الثانية من خطة الإلزام لفحص العمالة اليوم (الأربعاء)، في أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية، وذلك للمنشآت الكبيرة التي يعمل بها 500 إلى 2999 عاملا.
وأشار مدير برنامج الفحص المهني، المهندس سعد العقيل، إلى مواصلة تنفيذ خطة برنامج الفحص المهني من ناحية المهن المستهدفة والمنشآت، بهدف الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سوق العمل، والاستفادة من العمالة بمختلف المهن من خلال تنظيمها وتوجيهها وإرشادها.
ولفت إلى أن إجمالي عدد المهن التي تم إطلاقها حتى الآن بلغت 205 مهن حرفية تخصصية من أصل 1099 مهنة حرفية تخصصية، تندرج تحت 23 تخصصاً.
وبين مدير البرنامج أن خطة الإلزام ستكون بشكل تدريجي لجميع المنشآت في المملكة، حيث بدأت المرحلة الأولى في يوليو الماضي للمنشآت العملاقة، التي يعمل بها 3 آلاف عامل وأكثر، واليوم مع بداية سبتمبر تبدأ المرحلة الثانية التي تتعلق بإلزام المنشآت الكبيرة، في حين أنه من المقرر أن تكون المرحلة الأخيرة مع مطلع يناير من 2022.
وكان البرنامج التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلن مؤخرا إضافة 6 تخصصات جديدة للتحقق من امتلاك العاملين فيها للمهارات اللازمة، يبدأ العمل عليها بالتزامن مع بداية المرحلة الثانية، تشمل التخصصات التالية: (التكييف، اللحام، نجارة المباني، ميكانيكا السيارات، كهرباء السيارات، والدهان). وفق “أخبار 24”.
يذكر أن البرنامج يعمل في مسارين، يهدف الأول منها إلى فحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.