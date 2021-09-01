مفقود منذ شهر ونصف.. أسرة بالرياض تبحث عن ابنها وتناشد المساعدة

تبحث أسرة شاب مفقود منذ أكثر من شهر ونصف، على ابنها الذي خرج من المنزل بالرياض ولم يعد، مناشدة الجميع مساعدتها في العثور عليه.
وذكر والد المفقود لـ”أخبار 24″ أن “نجله فيصل علي خضير العنزي” البالغ من العمر 32 عاما، اختفى عقب خروجه من منزلهم بحي النسيم بالرياض، لافتا إلى أن المفقود يعاني مرضاً نفسياً.
وأكد أنهم أبلغوا جميع أقسام الشرطة بعد فقده بثلاثة أيام، كما بحثوا في المستشفيات وثلاجات الموتى ولكن لم يعثروا عليه.
ودعا الجميع للتعاون معهم بالبحث عن ابنه، مبيناً أنه في حال العثور عليه أو معرفة أي معلومة عنه التواصل معه على الرقم (0596213830).