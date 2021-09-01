تعرف على الفوائد الصحية لتناول المخللات وأضرارها

تشكِّل أطباق المخللات بأصنافها المختلفة ثقافة مشتركة بين الشعوب العربية، وتجذب الكثيرين بمذاقاتها المفضلة وتفتح شهيتهم لتناول الطعام.
وتصنع المخللات من أصناف عديدة من الخضراوات، إلا أن القيمة الغذائية التي تشتمل عليها المخللات قد تكون غير معروفة لدى البعض.
ويعد تناول المخللات آمناً لغالبية الأشخاص عدا مرضى ضغط الدّم والمصابين بأمراض الكلى لغناه بالأملاح، إلّا أن هناك فئة قليلة من الأشخاص قد تواجه بعض الآثار الجانبية عند تناوله، ونستعرض في التقرير التالي أبرز فوائد المخلل وأضراره على الصحة.
– فوائد المخللات:
استعادة توازن المعادن في الجسم
تحتوي المخللات على نسبة عالية من الصوديوم، وبالتالي فهي تحتوي أيضا على نسبة عالية من الإلكترونيات من الناحية النظرية، والذي يعد خيارا لاستعادة المعادن للأشخاص الذين يعانون الحمى أو القيء أو الذين يعانون الجفاف.
خسارة الوزن
تعمل المخللات على القضاء على الرغبة الشديدة في السكريات والنشويات، ما يسهم في التحكم في السعرات الحرارية وإدارتها للتخلص من الدهون.
مصدر غني بالخضار
يتم إنتاج المخلل من الخضراوات النيئة والتي تكون غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، مثل الجزر والخيار والليمون.
تعزيز المناعة
تحتوي المخللات على كميات كبيرة من البروبيوتيك، التي تعتبر ذات قيمة للجهاز المناعي والمعدني، وتؤدي دوراً في الوقاية من سرطان القولون وتقليل مشكلات الأمعاء، وتقي من خطر حالات التمثيل الغذائي ومقاومة الأنسولين، وتهدئ الصداع النصفي.
علاج تقلصات العضلات
تناول الخضار المخلل يمكن أن يهدئ تقلصات العضلات لدى المصابين بالجفاف، إذ يعمل الخل الموجود في المخلل على تخفيف الآلام التي تصيب الساقين، ويسهم في تهدئة العضلات.
تحسين الهضم
تساعد البروبيوتيك وهي كائنات مجهرية موجودة في الجهاز المرتبط بالمعدة على امتصاص الطعام، ويمكن أن يؤدي الانخفاض في أعدادها إلى إفساد الأنظمة المتعلقة بالمعدة التي يمكن معالجتها عن طريق تناول الخضراوات المخللة.
مصدر غني بمضادات الأكسدة
تحتوي المخللات على مضادات الأكسدة الطبيعية، خاصة مضادات C وE، والتي تسهم في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، مثل السرطان، لأنها تعمل على إصلاح تلف الخلايا.
الوقاية من بعض الأمراض
يحتوي الخيار على نسبة عالية من البيتا كاروتين وهي من مضادات الأكسدة، والتي يحولها جسمك إلى فيتامين أ، ويعد مركبًا قويًا يساعد في تقليل فرص الوفاة من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي. وفق “أخبار 24”.
ضبط سكر الدم
تساعد المخللات التي تستخدم محلولا ملحيا أساسه الخل في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، حيث تساهم مستويات الجلوكوز في الدم المستقرة في منع الشعور بالجوع الشديد، ويعد منع ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم أمرا بالغ الأهمية أيضًا لصحة مرضى السكري.
– أضرار المخلل:
ارتفاع ضغط الدَم
تحفظ المخللات بإضافة الملح، وهو يشكل حوالي 5% من معظم وصفات التخليل، وهذا يجعلها من الأغذية التي قد تشكل خطرًا على مريض ضغط الدَم، إذ يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع ضغط الدَم، ما يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الكلى.
ضعف العظام
يمكن للصوديوم الموجود في المخلل أيضا أن يسبب ارتشاح الكالسيوم من عظامك، ما يمكن أن يسبب ضعفها ويزيد من خطر إصابتك بكسور في العظام.
أمراض الكلى
الإفراط في تناول المخللات يؤدي إلى تراكم حمض اليوريك في الكلى، وصعوبة التخلص منه، كما يساهم في تكوُّن حصوات الكلى، التي قد تسبب الإصابة بالفشل الكلوي.