“البريد السعودي” يطلق المجموعة الثالثة من طوابع “عام الخط العربي”

أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل” اليوم (الأربعاء)، إطلاق المجموعة الثالثة من الطوابع التذكارية بمناسبة مبادرة “عام الخط العربي” التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخراً.
وأوضحت المؤسسة أن هذه المجموعة تضم 4 طوابع من فئة “ثلاثة ريالات” تجسد هوية مبادرة “عام الخط العربي”؛ وهي تهدف لتعزيز حضور فنون الخط العربي في المجتمع، من خلال تصاميم تحتوي على شعار المبادرة، وتعكس هويتها وأهدافها الرامية إلى الاحتفاء بالخط العربي.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البريد السعودي “سبل” تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي.
وفق “أخبار 24”.