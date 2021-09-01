تفقد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر مشروع منجم “منصورة ومسرة” للذهب في محافظة الخرمة في منطقة مكة المكرمة، الذي يتبع للشركة العربية السعودية للتعدين “معادن”.
واطلع نائب الوزير خلال الزيارة على خطط ومراحل بدء عمل المنجم، الذي يتوقع أن يتم تشغيله بالكامل في منتصف 2022، كما تعرف على التقنيات، التي سيتم استخدامها في عمليات الاستكشاف، والمبادرات للمشاركة المجتمعية وتطوير المجمعات السكنية المجاورة.
ويعد المشروع من أهم مشاريع مناجم الذهب في المملكة، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى 250 ألف أونصة من الذهب والفضة، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع قرابة 880 مليون دولار، (3.3 مليار ريال) ويتجاوز عدد العاملين في المنجم في مرحلة الإنشاء حوالي 4500 موظف بنسبة توطين تصل إلى 20%، أما مرحلة التشغيل فيصل إجمالي الموظفين إلى 900 موظف بنسبة توطين تصل إلى 49%، ويتميز المنجم بمعالجة الخام باستخدام تقنية “الأوتوكليف”، وهي تقنية فريدة لاستخراج الذهب، وتستخدم في خمسة مواقع حول العالم.وفق “أخبار 24”.
وأكّد نائب الوزير أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يعطي أهمية كبيرة للمجمعات السكنية المجاورة للمواقع التعدينية، والاهتمام الكبير بالمحافظة على البيئة والصحــة والســلامة المهنية، لتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تسعى لتعظيم الاستفادة من القطاع التعديني، وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، والمساهمة في الناتج المحلي.