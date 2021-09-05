“الحياة الفطرية” يرد على انتقادات البعض بتجاهل استفسارات المُهتمين بالصيد البري

ردّ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على انتقادات البعض بشأن عدم الرد على الاستفسارات الخاصة بالصيد البري.
وأكد المركز، أن الرد على الاستفسارات والاقتراحات محل اهتمامه، وأن كل قنوات التواصل مفتوحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للمركز أو وسائل التواصل الاجتماعي أو على البريد الإلكتروني الخاص به.
ولفت إلى أنه نفذ حملة إعلامية للتعريف بمواد اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية على حسابه في “تويتر”، كما تم الإعلان عن رابط مباشر للوصول إلى اللائحة. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن غالبية استفسارات المهتمين بتنظيم الصيد البري المُستدام قد سبق ويجري حالياً الإعلان عنها في المنشورات التي يطرحها المركز عبر منصاته المختلفة مثل قائمة الأنواع ووسائل الصيد وأنواع الأسلحة وأوقات الصيد لكل نوع، والأماكن والأوقات المحظور فيها الصيد.
ونوه إلى أنه تم الإعلان مسبقاً عن خدمات منصة فطري، وآلية إصدار التراخيص، كما تجري الإجابة عن أسئلة المهتمين بشكل دوري عبر الرسائل الخاصة على “تويتر” وكل قنوات التواصل مع المركز.