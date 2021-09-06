بالفيديو.. رئيس “منصة إحسان” يوضح آلية ومعايير اختيار المُستهدفين

أوضح الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، عبدالعزيز الحمادي، آلية ومعايير تحديد الأكثر احتياجاً من المستفيدين وكيفية التعامل مع طلبات المُتقدمين على الوظائف؛ لإمكانية الانتقاء من بينها.
وقال الحمادي، إن المنصة تعمل على استخدام آلية “محرك بحث الأهلية” لاختيار الأكثر استحقاقاً للمساعدة، موضحاً أنه يجب تحديد أولوية المُستفيد، والمناطق الأقل حاجة للاستحقاق.
ونوه خلال لقائه ببرنامج “في العلن” على القناة “السعودية”، إلى أن هناك معايير لقبول طلبات الراغبين في التقدم بالوظائف؛ وهي معيار “إحسان” لقبول الجهات الشريكة، ومعيار “الحوكمة” لدراسة الجوانب المالية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه يتم ترتيب أولويات المحتاجين ويتم البدء بما يحفظ النفس ويُخفض القرارات، وكذلك تفريج كرب الناس والمشورة.
معايير قبول #منصة_إحسان للحالات الإنسانية.@Abdulaziz_Hmadi@K_Alsuliman#عبد_العزيز_الحمادي_في_العلن#قناة_السعودية pic.twitter.com/gmjIkc0j8h
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 5, 2021
آلية #منصة_إحسان في تحديد الفئات الأكثر احتياجًا.@Abdulaziz_Hmadi@K_Alsuliman#عبد_العزيز_الحمادي_في_العلن#قناة_السعودية pic.twitter.com/gKMLIRBupS
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 5, 2021