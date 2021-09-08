مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يعلن وظائف شاغرة

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، أمس (الثلاثاء)، توافر وظائف شاغرة للرجال، في مجال تقنية المعلومات.
وأوضح المجمع أن الوظائف المتاحة بمسميات “مطور مواقع وتطبيقات، ومصمم جرافيكي، ومبرمج جافا سكريبت، وأخصائي أمن سيبراني”، مشترطا على المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، بجانب إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة مع مهارات تواصل جيدة.
كما تضمنت شروط التقديم إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس، وأن يتمتع المتقدم بالقدرة على العمل بشكل مستقل أو ضمن فريق، وألا يكون موظفاً حكومياً، أو مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية. وفق “أخبار 24”.
ونبّه بأنه لا يُسمح بالتقدم لأكثر من وظيفة واحدة ضمن الوظائف المذكورة، كما اشترط على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار العملي، منوهاً بأن التقديم متاح حتى يوم الأربعاء المقبل من خلال بوابة التوظيف التابعة للمجمع.