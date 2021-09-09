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أخبار محلية > مستشار أسري يدعو لفحص الإدمان قبل الزواج.. ويوضح السبب
09/09/2021   8:56 ص

مستشار أسري يدعو لفحص الإدمان قبل الزواج.. ويوضح السبب

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دعا المستشار الأسري الدكتور مسفر المالكي، إلى إدراج فحص الإدمان لفحوصات الزواج؛ لتلافي المشكلات التي تظهر في هذا الجانب بعد الزواج.

وقال المالكي خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن هذا الأمر يُساهم بتجنب الكثير من الاضطرابات النفسية التي تقع بسبب الإدمان، وكذلك عدم وقوع تصرفات خطيرة ضد الزوجة.

وشدد على أهمية وجود توافق بين الزوجين على المستوى الديني والاقتصادي والتعليمي والثقافي؛ لضمان تحقيق نسبة عالية من استمرار الزواج الناجح. وفق “أخبار 24”.

مستشار أسري يدعو لفحص الإدمان قبل الزواج.. ويوضح السبب

أخبار محلية
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