“الحائلي” يوجه رسالة لجماهير الاتحاد بعد الفوز على أبها بسداسية

حرص رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، على توجيه رسالة لجماهير ناديه بعد الفوز الكبير على نظيره أبها، مساء السبت، بنتيجة 6-1، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري المحترفين.
وقال الحائلي عبر مقطع فيديو خلال “سناب شات”: “أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري على الأداء والمستوى، إن شاء الله من أفضل إلى أفضل، ألف مبروك لجماهير الاتحاد”.
وبتلك النتيجة، قفز الاتحاد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري بـ9 نقاط، بانتظار باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر. وفق “أخبار 24”.
ويحل الاتحاد في الجولة الخامسة لدوري المحترفين ضيفاً على النصر السبت، على ملعب “مرسول بارك”.