“قانونية” توضح الإجراءات المتبعة عقب وقوع جريمة قتـل.. ودور النيابة العامة

أوضحت المستشارة القانونية نورة الغانم، أن جرائم القتـل يترتب عليها عدة إجراءات منها الأمنية، والبحث الجنائي.
وقالت الغانم وفقاً لـ”سبق”، إن الإجراءات الأمنية في مسرح الجريمة تبدأ بتلقي البلاغ والتأكد من صحته والانتقال لموقع الواقعة، ثم إبلاغ الإسعاف، والتحفظ على أطراف الدعوى، وتسجيل بيانات المدعي والمتهم، وبيانات الشهود، وأخيراً إعداد محضر كامل بالواقعة والإجراء الذي تم اتخاذه.
وأضافت أن إجراءات البحث الجنائي تشمل جمع معلومات عن جميع الموجودين بالموقع والبحث عن المتهم، ومن هم على علاقة معه، والتحري عن الرسائل والسيارات والأرقام وأجهزة المتهم وكذلك المكالمات الصوتية.
وتابعت أن الشرطة والأدلة الجنائية تتولى بعد ذلك تفريغ محتوى الكاميرات، وبحث سوابق المتهم، مبينةً أن هناك أيضاً إجراءات الطب العام وتشمل التقرير الطبي للمجني عليه، وأخذ التحاليل المخبرية للمتهم، وتقرير المسؤولية الجنائية عنه.
ونوهت إلى أن إجراءات النيابة العامة تبدأ باستجواب المتهم، وتوقيفه، وإصدار أمر بالقبض عليه، وإشعار جهة عمله، وسماع أقوال المدعي والشهود، ومواجهة المتهم بالمدعين والتقارير، مبينةً أن النيابة العامة تبذل الكثير من الجهد من أجل اتخاذ القرار المناسب تجاه المجرمين.