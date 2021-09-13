بالفيديو.. مُتخصص يوضح كيفية تحقيق أرباح من التسويق الإلكتروني تصل لـ120 ألف ريال شهرياً

تحدث المُتخصص بالتجارة الإلكترونية فيصل صالح، عن تجربته في التسويق الإلكتروني وكيفية مزاولتها، وتحقيق أرباح تصل إلى 120 ألف ريال شهرياً.
وقال صالح، إن هناك خطوات تُساهم في نجاح التسويق الإلكتروني في مقدمتها أن يكون مقطع الفيديو قصيراً، وتم صنعه بشكل خاص وغير منقول، بالإضافة إلى وجود تفاعل عليه.
وأضاف أن أول أرباحه كانت 21 ألف ريال ثم ارتفعت لتصل حالياً من 70 إلى 120 ألف ريال شهرياً، موضحاً أن أكثر الأرباح تكون في أوقات العروض التي تقدمها الشركات، حيث ينشر المُسوق أكواد العروض ويحقق أرباحاً من ورائها. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هناك حيلاً وأساليب تحاول من خلالها بعض المواقع التحايل على أرباح المُسوقين، من خلال تقديم أكواد لهم بخصومات أقل وتعرض على المُشترين أكواداً بخصومات أعلى، حيث تستغل المُسوق في توصيل المُشترين لها دون مقابل.
“كود الخصم”..
خبير التسويق الالكتروني “فيصل صالح” يكشف حيل وأساليب بعض المواقع في التحايل على أرباح المسوقين @3eslan#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wwAPGij7WW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 12, 2021
نصائح وتحذيرات..
خبير التسويق الالكتروني “فيصل صالح” يشرح لك كيف تصل بالفيديو الخاص بك لأكبر عدد على المنصات الالكترونية وربح المال@3eslan#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lsgNOm5ZE3
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 12, 2021
دخل شهري يصل إلى 120 ألف ريال..
متخصص في التجارة الإلكترونية يكشف أسرار التسويق الإلكتروني@3eslan#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vfMjy7UfNu
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 12, 2021