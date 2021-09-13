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أخبار محلية > بالفيديو.. مُتخصص يوضح كيفية تحقيق أرباح من التسويق الإلكتروني تصل لـ120 ألف ريال شهرياً
13/09/2021   8:33 ص

بالفيديو.. مُتخصص يوضح كيفية تحقيق أرباح من التسويق الإلكتروني تصل لـ120 ألف ريال شهرياً

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تحدث المُتخصص بالتجارة الإلكترونية فيصل صالح، عن تجربته في التسويق الإلكتروني وكيفية مزاولتها، وتحقيق أرباح تصل إلى 120 ألف ريال شهرياً.   

وقال صالح، إن هناك خطوات تُساهم في نجاح التسويق الإلكتروني في مقدمتها أن يكون مقطع الفيديو قصيراً، وتم صنعه بشكل خاص وغير منقول، بالإضافة إلى وجود تفاعل عليه.  

وأضاف أن أول أرباحه كانت 21 ألف ريال ثم ارتفعت لتصل حالياً من 70 إلى 120 ألف ريال شهرياً، موضحاً أن أكثر الأرباح تكون في أوقات العروض التي تقدمها الشركات، حيث ينشر المُسوق أكواد العروض ويحقق أرباحاً من ورائها.  وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن هناك حيلاً وأساليب تحاول من خلالها بعض المواقع التحايل على أرباح المُسوقين، من خلال تقديم أكواد لهم بخصومات أقل وتعرض على المُشترين أكواداً بخصومات أعلى، حيث تستغل المُسوق في توصيل المُشترين لها دون مقابل. 

 

بالفيديو.. مُتخصص يوضح كيفية تحقيق أرباح من التسويق الإلكتروني تصل لـ120 ألف ريال شهرياً

أخبار محلية
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