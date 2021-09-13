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أخبار محلية > بالفيديو.. شكاوى من اتخاذ الشاحنات والمعدات الثقيلة بعض أحياء الدمام مواقف لها
13/09/2021   8:34 ص

بالفيديو.. شكاوى من اتخاذ الشاحنات والمعدات الثقيلة بعض أحياء الدمام مواقف لها

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اشتكى سكان بعض أحياء مدينة الدمام في المنطقة الشرقية، من تحويل سائقي الشاحنات والمعدات الثقيلة الشوارع والمناطق المُحيطة بالعمارات السكنية مواقف لتلك المعدات.  

وقال السكان، إن تلك الشاحنات والمعدات تتردد على مناطقهم السكنية منذ 10 سنوات دون أي تحرك من الجهات المعنية، مشيرين إلى أنها تمثل خطراً على أسرهم.

ورصدت لقطات تلفزيونية، اتخاذ السائقين من بعض أراضي أحياء الفرسان والمنار والفاخرية، موقفاً للشاحنات والمعدات الثقيلة التي توقفت بطريقة تشوه المظهر العام.  

وأوضح رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنهم خاطبوا الأمانة بشأن تلك الشاحنات التي تقف بالمدخل الغربي من المدينة، مشيراً إلى أنه جرى إبلاغهم بالعمل على إنشاء موقف خاص لها.   وفق “أخبار 24”.

وناشد العطيشان، “أمانة الشرقية” سرعة إيجاد حل للشاحنات التي تتخذ من تلك الأحياء مواقف لها وتشوهها، مشدداً على أهمية إنجاز المشروعات التي تتعلق بإقامة مواقف مُخصصة للشاحنات. 

 

بالفيديو.. شكاوى من اتخاذ الشاحنات والمعدات الثقيلة بعض أحياء الدمام مواقف لها

أخبار محلية
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