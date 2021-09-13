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أخبار محلية > “الصحة” توضح ما هو ديسك الظهر؟ وما أسبابه وطرق الوقاية منه؟
13/09/2021   8:33 ص

“الصحة” توضح ما هو ديسك الظهر؟ وما أسبابه وطرق الوقاية منه؟

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أوضحت وزارة الصحة ما هو ديسك الظهر “الانزلاق الغضروفي”، وما أسباب حدوثه وما طرق الوقاية منه.  

وقالت الوزارة إن ديسك الظهر أو ما يُسمى بالانزلاق الغضروفي أو متلازمة القرص المنزلق هو مشكلة في أحد الغضاريف الموجودة بين فقرات الظهر التي تكون العمود الفقري، مبينةً أن أسباب حدوثه تكمن في زيادة الوزن، والعامل الوراثي، وتقدم العمر، والتدخين.  

وأضافت أن طرق الوقاية تتلخص في الحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط الرياضي، والحرص على إبقاء الظهر مستقيماً وتجنب الجلوس المطول، وأخيراً استخدام تقنيات الحمل السليمة عند رفع الأشياء.

"الصحة" توضح ما هو ديسك الظهر؟ وما أسبابه وطرق الوقاية منه؟

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توضح ما هو ديسك الظهر؟ وما أسبابه وطرق الوقاية منه؟

أخبار محلية
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