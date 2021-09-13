نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الزعاق: الصيف يلملم أوراقه ليرحل.. والـ 120 يومًا القادمة ألطف أيام السنة
13/09/2021   10:23 م

بالفيديو.. الزعاق: الصيف يلملم أوراقه ليرحل.. والـ 120 يومًا القادمة ألطف أيام السنة

+ = -
911

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم (الإثنين)، أنه خلال هذه الأيام يلملم الصيف أمتعته ليرحل، مبينًا أن الـ 120 يومًا القادمة هي الأهم في السنة.

وأشار إلى أن الـ 120 يومًا القادمة هي الأهم نفسيا لأنها ألطف أيام السنة، وزراعيًا لأن موسم الزراعة الخريفية هو الأهم، واقتصاديًا لأن بها موسم تصدير التمور عالميًا وتخزينها محليًا.

وأضاف أن 120 يومًا القادمة تتضمن 52 يومًا من موسم سهيل، ويكون أوله حارا ويكون آخره معتدلا، بالإضافة إلى 52 يومًا من موسم الوسم ويأتي أوله معتدلا ويأتي آخره باردا، مشيرا إلى آخر 20 يومًا من موسم المربعانية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الزعاق: الصيف يلملم أوراقه ليرحل.. والـ 120 يومًا القادمة ألطف أيام السنة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885174119.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.