بالفيديو.. الزعاق: الصيف يلملم أوراقه ليرحل.. والـ 120 يومًا القادمة ألطف أيام السنة

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم (الإثنين)، أنه خلال هذه الأيام يلملم الصيف أمتعته ليرحل، مبينًا أن الـ 120 يومًا القادمة هي الأهم في السنة.
وأشار إلى أن الـ 120 يومًا القادمة هي الأهم نفسيا لأنها ألطف أيام السنة، وزراعيًا لأن موسم الزراعة الخريفية هو الأهم، واقتصاديًا لأن بها موسم تصدير التمور عالميًا وتخزينها محليًا.
وأضاف أن 120 يومًا القادمة تتضمن 52 يومًا من موسم سهيل، ويكون أوله حارا ويكون آخره معتدلا، بالإضافة إلى 52 يومًا من موسم الوسم ويأتي أوله معتدلا ويأتي آخره باردا، مشيرا إلى آخر 20 يومًا من موسم المربعانية. وفق “أخبار 24”.
الآن :
الصيف يلملم أمتعته ليرحل عنا …
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 13, 2021