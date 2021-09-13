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أخبار محلية > بالفيديو.. مسؤول استخباراتي يكشف النصيحة التي رفضها الملك فيصل من مستشاريه بعد حرب الوديعة
13/09/2021   10:24 م

بالفيديو.. مسؤول استخباراتي يكشف النصيحة التي رفضها الملك فيصل من مستشاريه بعد حرب الوديعة

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أوضح المستشار بجهاز الاستخبارات، أحمد باديب، أن الملك ‏الراحل فيصل بن عبدالعزيز رفض نصائح عدد من المسؤولين والمستشارين المحيطين ‏به بالدخول إلى اليمن الجنوبي لإسقاط حكومة عدن الاشتراكية، ‏عقب انتصار المملكة في معركة الوديعة عام 1969م على جيش اليمن ‏الجنوبي.‏

وأضاف “باديب” وفقًا لبرنامج “السطر الأوسط” على قناة “‏MBC1″‏ ‏أن وجهة نظر الملك فيصل كانت حكيمة، والتي تتلخص في أن ‏الهدف كان تحرير أراضي المملكة من جنود جمهورية اليمن ‏الجنوبية وليس الانتصار على الإخوان.‏

وأشار باديب إلى أن الملك فيصل كانت له وجهة نظر في مسألة ‏التوجه الاشتراكي في عدن، إذ إنه كان لا يريد للمملكة أن تتدخل ‏لإسقاط هذا التوجه، ولكن كان يريد أن يتم هذا الإسقاط عبر ‏اقتناع من شعب اليمن الجنوبي.‏ وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مسؤول استخباراتي يكشف النصيحة التي رفضها الملك فيصل من مستشاريه بعد حرب الوديعة

أخبار محلية
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