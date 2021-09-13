بالفيديو.. مسؤول استخباراتي يكشف النصيحة التي رفضها الملك فيصل من مستشاريه بعد حرب الوديعة

أوضح المستشار بجهاز الاستخبارات، أحمد باديب، أن الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز رفض نصائح عدد من المسؤولين والمستشارين المحيطين به بالدخول إلى اليمن الجنوبي لإسقاط حكومة عدن الاشتراكية، عقب انتصار المملكة في معركة الوديعة عام 1969م على جيش اليمن الجنوبي.
وأضاف “باديب” وفقًا لبرنامج “السطر الأوسط” على قناة “MBC1″ أن وجهة نظر الملك فيصل كانت حكيمة، والتي تتلخص في أن الهدف كان تحرير أراضي المملكة من جنود جمهورية اليمن الجنوبية وليس الانتصار على الإخوان.
وأشار باديب إلى أن الملك فيصل كانت له وجهة نظر في مسألة التوجه الاشتراكي في عدن، إذ إنه كان لا يريد للمملكة أن تتدخل لإسقاط هذا التوجه، ولكن كان يريد أن يتم هذا الإسقاط عبر اقتناع من شعب اليمن الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
المشورة التي نصح بها ساسة سعوديون الملك فيصل – يرحمه الله – بعد تحرير جبهة الوديعة من مقاتلي اليمن الجنوبي
مستشار الاستخبارات السعودي أحمد باديب يروي التفاصيل@alrougui
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— السطر الأوسط (@Alsatr_alawsat) September 11, 2021