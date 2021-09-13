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أخبار محلية > فريق “فيلم العلا” يختتم مشاركته في مهرجان البندقية السينمائي
13/09/2021   10:24 م

فريق “فيلم العلا” يختتم مشاركته في مهرجان البندقية السينمائي

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اختتم فريق “فيلم العُلا”، مشاركته في فعاليات الدورة الثامنة ‏والسبعين من مهرجان البندقية السينمائي 2021، وذلك ضمن ‏وفد لتمثيل صناعة السينما السعودية، والتواصل مع أقطاب ‏صناعة السينما الدولية وبناء علاقات استراتيجية من خلال ‏المحافل السينمائية والتلفزيونية الدولية‎.

وعمل فريق “فيلم العُلا” في المهرجان السينمائي العريق على ‏الترويج لمنطقة العُلا بوصفها وجهة استثنائية لجذب الإنتاجات ‏السينمائية والتلفزيونية من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل ما ‏تمتلكه من إرث ثقافي وحضاري متنوع، إضافة إلى المساحات ‏الخلابة وتضاريسها الطبيعية الفريدة.

وأكد مسؤول إدارة الأفلام في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ‏ستيفن ستراكان، أن أهمية المشاركة في المهرجانات والمحافل ‏السينمائية الدولية، تكمن في الترويج لصناعة السينما السعودية ‏التي تشهد نمواً كبيراً، بالإضافة إلى عرض الحوافز التي تمنحها ‏المنطقة لجذب مشاريع إنتاجية متنوعة.‏ وفق “أخبار 24”.
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وكان الممثل يعقوب الفرحان، قد أعلن أن العُلا ستكون موقع ‏تصوير فيلمه الروائي القادم “نورة” للمخرج توفيق الزيدي، ‏وذلك بعد فوز المشروع بجائزة ضوء لدعم الأفلام المقدمة من ‏هيئة الأفلام‎.

يذكر أن “فيلم العُلا” إدارة تابعة للهيئة الملكية لمحافظة العُلا ‏تستهدف ترويج ودعم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية ‏العالمية، والاهتمام بالمواهب الصاعدة، وتطوير قطاع سينمائي ‏حيوي في المنطقة، لاستثمار ما تتميز به العُلا من جمال طبيعي ‏وتضاريس فريدة وإرث ثقافي غني، حيث تضم مساحات كبيرة ‏وآثاراً قديمة لا مثيل لها في العالم‎.

فريق “فيلم العلا” يختتم مشاركته في مهرجان البندقية السينمائي

أخبار محلية
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