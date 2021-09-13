فريق “فيلم العلا” يختتم مشاركته في مهرجان البندقية السينمائي

اختتم فريق “فيلم العُلا”، مشاركته في فعاليات الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائي 2021، وذلك ضمن وفد لتمثيل صناعة السينما السعودية، والتواصل مع أقطاب صناعة السينما الدولية وبناء علاقات استراتيجية من خلال المحافل السينمائية والتلفزيونية الدولية.
وعمل فريق “فيلم العُلا” في المهرجان السينمائي العريق على الترويج لمنطقة العُلا بوصفها وجهة استثنائية لجذب الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل ما تمتلكه من إرث ثقافي وحضاري متنوع، إضافة إلى المساحات الخلابة وتضاريسها الطبيعية الفريدة.
وأكد مسؤول إدارة الأفلام في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ستيفن ستراكان، أن أهمية المشاركة في المهرجانات والمحافل السينمائية الدولية، تكمن في الترويج لصناعة السينما السعودية التي تشهد نمواً كبيراً، بالإضافة إلى عرض الحوافز التي تمنحها المنطقة لجذب مشاريع إنتاجية متنوعة. وفق “أخبار 24”.
وكان الممثل يعقوب الفرحان، قد أعلن أن العُلا ستكون موقع تصوير فيلمه الروائي القادم “نورة” للمخرج توفيق الزيدي، وذلك بعد فوز المشروع بجائزة ضوء لدعم الأفلام المقدمة من هيئة الأفلام.
يذكر أن “فيلم العُلا” إدارة تابعة للهيئة الملكية لمحافظة العُلا تستهدف ترويج ودعم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية العالمية، والاهتمام بالمواهب الصاعدة، وتطوير قطاع سينمائي حيوي في المنطقة، لاستثمار ما تتميز به العُلا من جمال طبيعي وتضاريس فريدة وإرث ثقافي غني، حيث تضم مساحات كبيرة وآثاراً قديمة لا مثيل لها في العالم.