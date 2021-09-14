تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قَتل آخر دهسًا بالسيارة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، تنفيذ حكم القتل قصاصا بمواطن قَتل آخر دهساً بسيارته، بمنطقة الجوف.
وأوضحت الوزارة أن السلطات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني حسن بن جريد بن حسن الشمري، بعد أن أثبتت التحقيقات إدانته بقتل المواطن بسام بن برقع بن ملاهد العنزي، وذلك بدهسه بسيارته ما أدى لوفاته.
وأشارت إلى أنه بإحالة الجاني إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، لافتة إلى أنه تم التنفيذ اليوم بمحافظة القريات بمنطقة الجوف. وفق “أخبار 24”.