“الشورى” يطالب بإطلاق مسبار فضائي إلى القمر أو المريخ يصل لوجهته في 2030

طالب مجلس الشورى، الهيئة السعودية للفضاء، بإطلاق مسبار فضائي إلى القمر أو المريخ، على أن يكون موعد وصوله إلى وجهته سنة 2030م، احتفالًا بالسنة الخاصة برؤية المملكة.
ودعا المجلس، خلال جلسته التي عقدها اليوم (الأربعاء)، الهيئة السعودية للفضاء إلى بناء الخبرات والاستعانة بالخبرات العالمية لتخطيط وتنفيذ إطلاق هذا المسبار بشراكة دولية.
كما دعا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة حوكمة الأدوار التشريعية والتنظيمية والتنفيذية، بما يحقق مستهدفات قطاع الفضاء وأهداف رؤية المملكة 2030.
وحثّ مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على وضع ضوابط تحمّل الجهة المنفّذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مستقبلية تحدث في الطرق، بسبب مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك.وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة التأكيد على جميع الجهات العاملة في أي مدينة للتحقق عند تنفيذ المشروعات في الطرق من اكتمال نطاق الأعمال للمشروع، والتنفيذ وفق برامج زمنية مُحددة تُراعي تقليل الأثر على الحركة المرورية والأحياء السكنية والأنشطة التجارية المحيطة بالمشروع.
من جهته، حثّ عضو مجلس الشورى، علي القرني، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، على دراسة أثر الإشعاعات المغناطيسية للأبراج التي تعلو كثيراً فوق المباني في مدن وقرى المملكة، وقياس أثرها على ساكني هذه المباني.