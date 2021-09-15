أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم الأربعاء بدء التسجيل في معسكر علوم البيانات الافتراضي عن طريق الموقع الإلكتروني لأكاديمية “سدايا”.
ويستهدف المعسكر، وهو إحدى مبادرات (أكاديمية سدايا) ويقام افتراضياً، تدريب 600 مواطن ومواطنة في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، لمن تتوفر فيهم الشروط، سواء كانوا موظفين أو ممن لديهم خبرة واهتمام بالمجال.
ويمكن التسجيل في المعسكر باختيار إحدى الفترات الأربع، التي تبدأ أولاها في 26 سبتمبر، يتلقى خلالها المتدربون تدريباً مكثفاً في مجال تحليل البيانات لتأهيلهم ليكونوا متخصصين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتسعى أكاديمية سدايا من خلال المعسكر وبالشراكة مع أكاديمية طويق إلى تبني أفضل الممارسات التعليمية التي تسهم في تقديم تجربة تثري المتدربين وتضمن تأهيلهم لسوق العمل بالشكل الأمثل. وفق “أخبار 24”.
وتعزز (أكاديمية سدايا) من شراكاتها مع الجهات الأكاديمية والجامعات داخل وخارج المملكة، في مجال التدريب وتطوير البرامج والمبادرات المتخصصة في بناء القدرات الوطنية وتلبية الاحتياجات من المهارات في المجالات المستهدفة وتمكين الجهات والشركاء لتعزيز وتكامل تلك المبادرات والبرامج.
#فيديو | “#سدايا” تعلن بدء التسجيل في معسكر علوم البيانات الافتراضي، الذي يستهدف تدريب 600 مواطن ومواطنة في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.https://t.co/rEBVd37W6R#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/FallHv7eSc
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) September 15, 2021