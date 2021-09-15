“الحرس الوطني” تدعو المرشحين على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

دعت وزارة الحرس الوطني المرشحين والمرشحات على الوظائف المعلنة سابقاً على بند التشغيل والصيانة إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية .
وأوضحت، اليوم (الأربعاء)، أن المطابقة ستكون في مركز أحد الثقافي الترفيهي بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان اعتباراً من يوم الأحد المقبل عند الساعة 8:30 صباحاً.
وأشارت إلى أن عدم الحضور للمقابلة سيُعتبر عدولاً عن الرغبة في الترشيح، بينما في حال اختلاف البيانات سيتم استبعاد المرشح.
وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) والالتزام بالآتي:
1. إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.
2. إحضار عدد (3) صور شخصية.
3. إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي.
4. إحضار بيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومشهد من الخبرات العملية.
5. إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل. وفق “أخبار 24”.
6. إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه .