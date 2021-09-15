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أخبار المناطق > مطاردة بين مركبة ودورية تابعة لـ”الأمن البيئي” تتسبب بحادث مروري مروع.. ومصادر تكشف التفاصيل
15/09/2021   10:48 م

مطاردة بين مركبة ودورية تابعة لـ”الأمن البيئي” تتسبب بحادث مروري مروع.. ومصادر تكشف التفاصيل

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كشفت مصادر اليوم (الأربعاء)، تفاصيل بشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو لحادث مرور بين مركبة ودورية تابعة لقوات الأمن البيئي.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”سبق”، أن الدورية أثناء تأديتها مهمتها في محافظة الوجه، اشتبهت بمركبة مطموسة لوحاتها، والتي لاذت بالفرار بسرعة عالية، وعلى بعد 15 كيلومترًا اصطدمت المركبة الهاربة أثناء عبورها الطريق الأسفلتي بإحدى دوريات القوات، والتي كانت شبه متوقفة ومكلفة بمهمة أخرى.

وأشارت إلى أنه نتج عن الحادث إصابة قائد المركبة ومرافقه وأفراد القوات، وتم نقلهم في حينه لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتسليم الحادث لجهة الاختصاص.

مطاردة بين مركبة ودورية تابعة لـ”الأمن البيئي” تتسبب بحادث مروري مروع.. ومصادر تكشف التفاصيل

أخبار المناطق
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