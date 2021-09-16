ألقت الجهات الأمنية القبض على مقيم يمني ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على منزل بمدينة بالرياض ويهدد طليقته.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلالها تهجم شخص على منزلٍ بأحد أحياء مدينة الرياض وتهديد طليقته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر.
وأكد الرائد الكريديس أنه جرى إيقاف المعتدي واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.