محافظ “الجمارك” ورئيس “هيئة النقل” يزوران منفذ جديدة عرعر لتسريع التبادل التجاري مع العراق

التقى وفد يضم محافظ الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك سهيل بن محمد أبانمي، يرافقه رئيس الهيئة العامة للنقل رميح الرميح، اليوم (الأربعاء)، بوفد عراقي برئاسة رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان، خلال زيارة ميدانية إلى منفذ جديدة عرعر.
وتهدف الزيارة لدراسة وضع المنفذ وتسهيل إجراءات النقل وعمليات التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى بحث ومناقشة جميع التحديات وسبل معالجتها، ورفع وتيرة العمل والتعاون المشترك، ما يسهم في تعزيز الجانب الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ومنفذ جديدة عرعر الحدودي هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط بين البلدين، حيث أُعِيدَ افتتاحه في 18 نوفمبر 2020م، امتدادًا لجهود التعاون والعمل المشترك من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي. وفق “أخبار 24”.