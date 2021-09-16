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أخبار محلية > “الاستئناف الجزائية” تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد القحطاني
16/09/2021   7:29 م

“الاستئناف الجزائية” تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد القحطاني

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حددت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، يوم الإثنين الموافق 5/ 3/ 1443هـ، موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد شعيل بن محمد مسفر القحطاني لتغيبه عن حضور جلسة المحاكمة.

وأوضحت المحكمة أن تأجيل جلسة المحاكمة جاء لعدم حضور المدعى عليه جلسة المحاكمة في موعدها، بالإضافة إلى عدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها.

وأعربت المحكمة عن أملها في حضور المدعى عليه إلى المحكمة في الموعد المحدد، منوهة أنه في حال تغيبه ستحكم في الدعوى غيابيًا، وذلك وفقا لنظام المرافعات الشرعية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.

“الاستئناف الجزائية” تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد القحطاني

أخبار محلية
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